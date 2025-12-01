Число сделок на вторичном рынке жилья в России выросло на 13% за месяц

Число сделок на вторичном рынке жилья в крупных городах России в октябре выросло на 13% по сравнению с показателями сентября. Согласно данным аналитиков платформы «Циан», продажи вновь обновили рекордный уровень с конца прошлого года, достигнув 60 тысяч квартир в 36 крупнейших рынках страны.

Объем предложения на вторичном рынке сократился на 3%, причем темпы снижения ускорились по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 1%, демонстрируя аналогичный рост второй месяц подряд.

Положительная динамика числа сделок зафиксирована в 33 из 36 анализируемых локаций. Наибольший рост наблюдался в Тольятти, где продажи увеличились на 29%, а также в Московской области, Ярославле и Самаре с приростом по 22%. Москва расположилась на 13-м месте по увеличению числа сделок.

В ноябре цены продолжили рост, особенно заметный в Сочи, где стоимость квадратного метра увеличилась на 6%. Городов с положительной динамикой цен стало 19 из 40, тогда как в начале лета таких было всего шесть. За год вторичное жилье подорожало в среднем на 8%.

«К концу года вторичный рынок оживился – увеличиваются темпы роста спроса и цен, сокращается доступное предложение. Более быстрое восстановление ограничено ипотечными ставками, которые хотя и стали ниже, но всё равно далеки от комфортного уровня, – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана» – В декабре вектор изменения ключевых показателей сохранится».