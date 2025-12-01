ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» запускает пакет РКО «За копейку»!

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» разработал специальный пакет РКО «За копейку» с бесплатным выводом денежных средств. Предложение для новых клиентов, которые выбирают максимальную выгоду.
Основные преимущества:
- Бесплатные переводы для ИП до 3 000 000 рублей в месяц на свой личный счет в любом банке.
- Абонентская плата — всего 1 копейка в месяц
Пакет «За копейку» идеально подходит для предпринимателей и компаний, которые:
- Выбирают банковское обслуживание без существенных затрат.
- Ценят прозрачность тарифов и отсутствие скрытых комиссий.
"Переведите Ваш бизнес в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и оцените все преимущества уже сегодня! Как подключиться? Чтобы воспользоваться предложением, достаточно подать заявку на открытие расчётного счёта", - говорится в сообщении банка.
Актуальную информацию о пакетах РКО можно узнать на официальном сайте Банка или обратиться в Единую справочную службу по телефону: 8 800 350 42 02 — специалисты предоставят актуальные сведения и проконсультируют по всем вопросам
Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2Vfnxxv87KF