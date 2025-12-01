ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» запускает пакет РКО «За копейку»!

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» разработал специальный пакет РКО «За копейку» с бесплатным выводом денежных средств. Предложение для новых клиентов, которые выбирают максимальную выгоду.

Основные преимущества:

Бесплатные переводы для ИП до 3 000 000 рублей в месяц на свой личный счет в любом банке.

Абонентская плата — всего 1 копейка в месяц

Пакет «За копейку» идеально подходит для предпринимателей и компаний, которые:

Выбирают банковское обслуживание без существенных затрат.

Ценят прозрачность тарифов и отсутствие скрытых комиссий.

"Переведите Ваш бизнес в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и оцените все преимущества уже сегодня! Как подключиться? Чтобы воспользоваться предложением, достаточно подать заявку на открытие расчётного счёта", - говорится в сообщении банка.

Актуальную информацию о пакетах РКО можно узнать на официальном сайте Банка или обратиться в Единую справочную службу по телефону: 8 800 350 42 02 — специалисты предоставят актуальные сведения и проконсультируют по всем вопросам