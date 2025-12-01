Грантовый конкурс ИНК «Энергия родной земли» стартовал в Иркутской области и Якутии

Иркутская нефтяная компания (ИНК) открыла прием заявок на ежегодный грантовый конкурс «Энергия родной земли». Партнером проекта традиционно выступил Благотворительный фонд Марины Седых.

Победителей определят в феврале 2026 г. Вместе с финансированием проекта они получат методическую и экспертную поддержку.

Средства гранта могут быть использованы на реализацию социально значимых инициатив. Такие проекты могут осуществляться в сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры, экологии, сохранения традиционной культуры, волонтерства, поддержки местных коренных сообществ и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в 2023 году конкурс получил новое направление, предусмотренное Национальным инклюзивным договором, к которому ИНК присоединилась в рамках БРИФ. Данное направление посвящено созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

ИНК активно поддерживает местные инициативы и проекты некоммерческих организаций в регионах своего присутствия. С 2019 года компания ежегодно проводит два грантовых конкурса: «Энергия родной земли» и «Район моей мечты». За весь период было подано 362 заявки, реализовано более 110 инициатив.