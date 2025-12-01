ОПЕК+ оставили паузу в наращивании объемов добычи

Brent торгуется по $63,5 доллара за баррель и прибавляет 1,79% к своей стоимости. Рынок спокойно принял решение ОПЕК+ оставить декабрьские квоты на добычу нефти на весь первый квартал 2026 года.

Восемь ключевых стран сохранили общий подход. Плановое возвращение 1,65 млн баррелей в сутки остается возможным, но только при улучшении баланса спроса и предложения. Квоты для России закреплены на уровне 9,574 млн баррелей, для Саудовской Аравии 10,103 млн, Ирака 4,273 млн, ОАЭ 3,411 млн. Остальные участники также сохраняют декабрьские параметры.

«Картель действует осторожно, поскольку оценки рынка меняются, так как МЭА и Минэнерго США теперь ждут профицит на мировом рынке нефти в 2026 году. В прошлый раз ОПЕК+ уже скорректировала свои прогнозы и перестала рассчитывать на дефицит, что и привело к паузе в наращивании добычи. Страны готовы продлить её и после марта, если динамика спроса ухудшится, а при возобновлении медленного роста с апреля квота в 1,65 млн может быть снята в течение года, но это базовый сценарий только при стабильном рынке», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Цены отреагировали нейтрально, так как трехмесячная пауза давно учтена в котировках. Давление остается со стороны сильного доллара и ухудшения рублевых цен из-за высокого дисконта и крепкой валюты. Для российских компаний это означает слабые финансовые результаты в отчетностях за четвертый квартал 2025 года.

Как считают эксперты, до конца года Brent скорее всего будет торговаться в диапазоне $60–65 за баррель. На горизонте 12 месяцев базовый прогноз $65 долларов, с риском снижения к $60 при слабом спросе и дальнейшем росте предложения.