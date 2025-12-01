Роснефть рекомендовала дивиденды, несмотря на не самый удачный 3 квартал

Сегодня на фоне падения российского фондового рынка динамику немного лучше рынка показывают акции Роснефти, подешевевшие только на 0,04% до 404,85 руб. за бумагу.

Нефтяная корпорация опубликовала в пятницу вечером неоднозначные финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 года. Так, выручка Роснефти за 9 месяцев текущего года снизилась в годовом выражении на 18% до 6,29 трлн руб. Причинами стали низкие цены на российскую нефть в отчётном периоде в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, рост дисконта российской нефти к эталонным зарубежным сортам, новые санкции против танкерного флота и отчасти – укрепление рубля.

Однако в 3 квартале 2025 года выручка выросла в годовом выражении на 2% до 2,03 трлн руб., поскольку в течение 3 квартала цены на нефть были выше, чем в аналогичном квартале 2024 года. Показатель EBITDA у Роснефти за 9 месяцев текущего года в годовом исчислении в силу указанных выше причин и роста транспортных расходов снизился на 29% до 1,64 трлн руб., но в 3 квартале, наоборот, показатель вырос на 29% в годовом выражении до 587 млрд руб., также на фоне более высоких цен на нефть и роста выручки.

«Чистая прибыль, относящаяся к акционерам корпорации, за 9 месяцев текущего года в годовом исчислении упала на 70% до 277 млрд руб., в 3 квартале 2025 года чистая прибыль корпорации составила 32 млрд руб. Высокие финансовые расходы и курсовые разницы оказали негативное давление на прибыль нефтяного гиганта», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Долговая нагрузка корпорации не является критичной, так как показатель отношения чистого долга к EBITDA у Роснефти на конец сентября 2025 года составил 1,3. Свободный денежный поток по итогам 9 месяцев 2025 года был положительным. Результаты оказались вполне ожидаемыми на фоне текущих цен на нефть и санкций. Тем не менее, большим плюсом для корпоративного управления является то, что Роснефть, даже при не лучших финансовых результатах, рекомендует выплатить промежуточные дивиденды в размере 11,56 руб. на акцию, дивидендная доходность составляет 2,8% за полгода.

Как считают эксперты, целевая цена акций Роснефти через год составляет 670 руб. за бумагу.