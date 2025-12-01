Отчётность Газпром нефти за 9 месяцев 2025 года: могло бы быть и хуже

«Дочка» Газпрома опубликовала некоторые операционные и финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев и 3 квартал 2025 года, оказавшиеся выше прогноза консенсуса аналитиков. Выручка Газпром нефти за 9 месяцев 2025 года снизилась в годовом выражении на 11% до 2,703 трлн руб., за 3 квартал – сократилась на 9% до 928,44 млрд руб.

«Причиной снижения выручки стали в основном низкие цены на нефть, несмотря на то, что объём добычи углеводородов корпорацией за 9 месяцев 2025 года вырос в годовом выражении на 4% до 97,49 млн тонн нефтяного эквивалента», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Показатель скорректированной EBITDA у Газпром нефти за 9 месяцев текущего года составил 789 млрд руб. (сопоставимые данные за аналогичный период 2024 года не раскрывались), превысив на 5% ожидания консенсуса аналитиков. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам корпорации, за 9 месяцев текущего года снизилась в годовом выражении на 38% до 234 млрд руб., что, тем не менее, оказалось выше, чем ожидал консенсус аналитиков.

За 3 квартал текущего года чистая прибыль Газпром нефти выросла год-к-году на 47% до 69,1 млрд руб., хотя аналитики роста показателя только до 62 млрд руб. Чистый долг Газпром нефти по итогам 9 месяцев 2025 года составил 0,93, что отражает невысокий уровень долговой нагрузки корпорации. В целом финансовые результаты корпорации выглядят достаточно неплохими при сложной текущей конъюнктуре нефтяного рынка и влиянии санкций на бизнес.

Напомним, что дивидендная политика подразумевает выплату Газпром нефтью дивидендов два раза в год. Промежуточные дивиденды Газпром нефти за 1 полугодие 2025 года составили 17,3 руб. на акцию, а по итогам 2 полугодия ожидаем, что дивиденды могут составить не менее 25 руб. на акцию.

Как считают эксперты, цена акции Газпром нефти в годовом горизонте составляет 650 руб.