В Иркутске обсудили строительство нового аэропорта в районе пади «Ключевой»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание рабочей группы по вопросу строительства нового аэропорта города Иркутска. Основными темами обсуждения стали формирование земельного участка для объекта, транспортная доступность и распределение полномочий между профильными подгруппами.

«Первоочередные задачи сейчас – формирование земельного участка для будущего аэропортового комплекса и разработка предпроектной документации», – отметил Игорь Кобзев. Он напомнил, что строительство включено в федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система».

Новый аэропорт будет располагаться в районе пади «Ключевой» в Ангарском городском округе. В рамках предпроектных работ прорабатывается создание железнодорожной ветки с возможностью формирования кольцевого круга для организации пригородного железнодорожного сообщения.

Институт «Иркутскжелдорпроект» уже приступил к предварительной разработке трассировки железнодорожных путей до места строительства аэропорта «Иркутск-Новый Ключевая». Также предложены варианты транспортной доступности со схемой трассировки автомобильных дорог.