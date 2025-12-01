Пробка в 84 километра образовалась на трассе «Байкал» из-за непогоды

На федеральной трассе Р-258 «Байкал» полностью восстановлено движение транспорта в обе стороны после серьезных заторов, вызванных сложными погодными условиями. Дорожные пробки, в которых преимущественно участвовали грузовые автомобили, наблюдались на участке от поселка Култук в Иркутской области до поселка Выдрино в Республике Бурятия.

«Помимо погоды причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов. Выезд на встречную полосу для обгона в сложных условиях блокирует движение и не позволяет спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу», – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он также отметил, что интенсивность движения грузового транспорта на этой трассе выросла в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом.

Для водителей и пассажиров, попавших в пробку, были организованы стационарные и мобильные пункты обогрева и питания.

Для ликвидации последствий непогоды в круглосуточном режиме работали шесть комбинированных дорожных машин и два автогрейдера ФКУ Упрдор «Южный Байкал». Регулирование движения осуществляли экипажи Государственной инспекции безопасности дорожного движения.