Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 декабря: 10 470,0703 руб/1 г золота и 134,6800/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 470,0703 руб.
- 1 грамм серебра - 134,6800 руб.
- 1 грамм платины - 4 097,0400 руб.
- 1 грамм палладия - 3 617,3899 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,4704 р. (0,22%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3700 р. (0,28%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 62,8200 р. (1,56%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,4000 р. (1,07%).