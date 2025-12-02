Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 декабря: 10 470,0703 руб/1 г золота и 134,6800/1 г серебра ЦБ РФ с 2 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 470,0703 руб.

1 грамм серебра - 134,6800 руб.

1 грамм платины - 4 097,0400 руб.

1 грамм палладия - 3 617,3899 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,4704 р. (0,22%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3700 р. (0,28%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 62,8200 р. (1,56%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,4000 р. (1,07%) . dims

