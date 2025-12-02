Инго Банк вошел в топ-30 народного рейтинга Банки.ру по отзывам клиентов

Инго Банк в декабре занял 26 место в «Народном рейтинге» по версии Банки.ру. Рейтинг строится на основе отзывов посетителей, пользователей и клиентов об уровне обслуживания и качестве услуг всех банков России. Средняя оценка клиентов Инго Банка на 1 декабря составляет 4,13 балла.

«Инго Банк продолжает работу над совершенствованием своих услуг и укрепляет позиции на рынке финансовых игроков России. Приоритетом остается развитие клиентского сервиса, повышение уровня доверия. Работа ведется по всем каналам связи - онлайн-платформы, опросы, геосервисы. Ключевое в этом – оперативное взаимодействие с клиентами, разрешение возникающих ситуаций. Банк использует полученную информации для улучшения процессов, обучения персонала и развития услуг», — отметила директор по клиентскому опыту Инго Банка Александра Гусева.

Одним из основных параметров рейтинга является анализ обратной связи: он основывается на мониторинге изменений в настроениях клиентов и уровня их удовлетворенности. Важной составляющей является оперативная обработка обращений – банк продолжает успешно разбирать ситуативные запросы клиентов.

В 2025 году Инго Банк улучшил качество клиентского обслуживания и расширил географию банковского сервиса. Также Инго Банк – один из лидеров рынка по качеству телефонного обслуживания: 94% обращений решается на первой линии поддержки — показатель, сопоставимый с лучшими практиками ритейла и медицины.

Ранее Инго Банк стал лауреатом CX World Awards – крупнейшей премии в области клиентского опыта. Критерии отбора включают инновационность, измеримость результатов и устойчивость практик.