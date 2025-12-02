Ипотека остывает

Снижение выдачи ипотеки на 35% за 11 месяцев выглядит резким, но хорошо отражает смену режима на рынке, комментирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

После рекордного бума 2023–2024 годов спрос очищается от избыточного эффекта льготных программ и субсидированных ставок от застройщиков. При ключевой ставке в 16,5% годовых нормальная рыночная ипотека становится малодоступной для широкого круга заемщиков, поэтому объемы удерживаются в основном за счет адресной поддержки и накопленного отложенного спроса.

При этом сам ипотечный портфель продолжает расти на 5,7% с начала года до 21,3 трлн рублей.

«Это значит, что массового дефолтного шока и обвального пересмотра стратегий банков не происходит, хотя долговая нагрузка домохозяйств уже близка к комфортному пределу», – считает эксперт.

Сильный ноябрь с ростом выдач на 42% год к году по количеству и на 73% по объему, вероятно, отражает эффект «догоняющего» спроса и маркетинговых акций перед возможным ужесточением условий. По итогам года рынок действительно может выйти на 4 трлн рублей, но в более «тяжелой» структуре длинные кредиты, высокая ставка по новым сделкам, растущая роль целевых льгот.

Оценки ВТБ и Сбера по росту выдач в 2026 году до 5–5,6 трлн рублей предполагают мягкую траекторию снижения ключевой ставки и сохранение точечных программ поддержки.

«Однако рынок уже в другом цикле, так как застройщикам и банкам придется привыкать к более медленному, выборочному спросу, где важна не только ставка, но и доверие к проекту и уровень собственных средств заемщика», – заключает Владимир Чернов.