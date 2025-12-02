Российский рынок начал зиму ростом, а рубль – снижением

Торги 1 декабря на российских фондовых площадках проходили в плюсе. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи вырос на 0,57%, а долларовый РТС поднялся на 1,25%.

«Оптимизм инвесторов может быть связан с анонсом очередного визита в Москву спецпредставителя президента США Трампа Стивена Уиткоффа для продолжения переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В лидеры роста на новостях о росте спроса на российский уголь в Южной Корее вышел Мечел (ао: +5,5%). В аутсайдерах после публикации результатов за январь – сентябрь оказался Московский кредитный банк (-1,8%).

Биржевой курс пары CNY/RUB вырос на 0,04 руб., до 10,99. На внебиржевых торгах пара USD/RUB подорожала на 0,23 руб., до 77,72, пара EUR/RUB поднялась на 0,56 руб., до 90,41. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию: 77–79, 89–91 и 10,9–11,3 соответственно.

Аналитики ориентируются на индекс Мосбиржи 2 декабря в 2600–2700 пунктов.