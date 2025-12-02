Российский рынок выражает осторожный оптимизм

Торги 1 декабря на российских фондовых площадках стартовали в плюсе. К 13:00 мск индекс Мосбиржи рос на 0,35%, до 2682 пунктов, РТС поднимался на 0,16%, до 1080, индекс голубых фишек прибавлял 0,31%.

В лидеры роста вышли Мечел (+3,01%), НЛМК (+2,74%) и НОВАТЭК (+1,59%). В лидерах снижения сегодня МКБ (-1,99%), Татнефть (ап: -1,21%) и Магнит (-0,92%). Цена на нефть марки Brent повышается на 1,25%, до $63,16. Urals дешевеет на 1,32%, до $54,34 без учета дисконта.

Пара USD/RUB на внебиржевых торгах растет на 0,6%, до 78,09, пара EUR/RUB поднимается на 0,45%, до 90,526. Пара CNY/RUN на Московской бирже укрепляется на 0,3%, до 11,95.

«Наши ориентиры для доллара, евро и юаня к рублю на завершение текущей сессии: 77–80, 90–92 и 10,50–11,50 соответственно. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 1 декабря: диапазон 2600–2700 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1100 пунктов», – Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.