Freedom Finance: Высокий спрос на семейную ипотеку станет драйвером для кредитования в 2026 году

По оценкам ВТБ, в 2026 году объем ипотечного кредитования в России вырастет примерно на 25% к показателям 2025-го (после увеличения на 10% в 2024-м, под данным ЦБ), а общая сумма выданных займов будет около 5,3 трлн руб.

«Свой прогноз аналитики ВТБ основывают на ожидаемом троекратном сокращении диспропорции между числом участников льготных программ и количеством коммерческих заемщиков. На наш взгляд, увеличению объемов ипотечного кредитования будут способствовать снижение ключевой ставки ЦБ РФ, которое повлечет за собой удешевление рыночной ипотеки, а также изменение условий по некоторым льготным программам», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По мнению экспертов, если ставку по семейной ипотеке сделают дифференцированной, семьи с одним ребенком до шести лет смогут взять заем только под 12% годовых. При снижении ставки Банка России к 11–12% процент по коммерческим жилищным кредитам составит 14–15%. Таким образом, для семей с единственным ребенком рыночная ипотека станет ненамного дороже в обслуживании, чем льготная. При снижении инфляции в 2026 году цены на страховые услуги, вероятно, останутся относительно стабильными.

«В этом случае полная стоимость рыночной ипотеки может снизиться примерно на величину инфляции. В ожидании дифференциации процентных ставок по семейной ипотеке в начале года на семейные программы под 6% может возникнуть ажиотажный спрос со стороны семей с одним ребенком. Это будет положительно влиять на объемы кредитования в целом. На этом фоне цены на недвижимость в России в 2026-м могут подняться как минимум на 4–6%», – заключает Наталья Мильчакова.