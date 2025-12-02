95% работников Иркутской области испытывают профессиональную тревожность

Согласно исследованию российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, 95% работников Иркутской области в той или иной степени испытывают профессиональную тревожность. Только 5% опрошенных сотрудников полностью свободны от рабочих тревог, связанных с карьерой и трудовой деятельностью.

Наиболее действенными способами снижения тревожности жители региона считают возможность обучения и прозрачную систему карьерного роста, которые выбрали по 44% респондентов. Эти меры помогают бороться со страхом обесценивания навыков и повышают уверенность в профессиональном будущем.

Третьим по значимости фактором стала поддержка в коллективе, которую отметили 35% опрошенных. Такая поддержка снижает страх конфликтов, изоляции и формирования токсичной рабочей среды, создавая более комфортные условия для трудовой деятельности.

Источники уверенности на работе различаются в зависимости от сферы деятельности. Например, для административного персонала и финансистов главным фактором остается поддержка коллектива, тогда как представители творческих профессий чаще всего называют возможность обучения.