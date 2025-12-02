Представитель Европы заявил о подготовке ЕС к войне с Россией: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: представитель Европы заявил о подготовке ЕС к войне с Россией, текущий курс рубля не устраивает бюджет и экспортеров, зафиксирован самый маленький за 25 лет разрыв между зарплатами бедных и богатых в РФ, а в Иркутской области к новому аэропорту хотят запустить электричку. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Военное противостояние

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией. «Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента. Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего война между Европой и Россией станет возможной в 2030 году», – заявил Сийярто.

Неугодный курс

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о причинах укрепления рубля, добавив, что текущий курс не устраивает ни бюджет, ни российских экспортеров. «Там несколько факторов. Прежде всего – низкий импорт. Продажу валюты, юаней правительством тоже надо прекратить. Вот, пожалуй, и все. Я вообще сегодня не очень понимаю, как формируются курсы. Наверное, через юань. Долларовый курс на бирже не формируется. И ЦБ смотрит на отдельные сделки банков. Сегодняшний курс, конечно, не устраивает ни бюджет, ни экспортеров», – отметил спикер.

Наименьший разрыв

Разница в зарплатах между богатыми и бедными сократилась до 12,7 раза – это минимум с 2000 года, когда разрыв был почти 30-кратным. Это объясняется тем, что доходы низкооплачиваемых работников растут быстрее, в том числе благодаря повышению МРОТ. Согласно подсчетам аналитиков, сейчас 10% сотрудников с самыми низкими зарплатами получают около 25 тыс. рублей, тогда как 10% наиболее высокооплачиваемых – более 315 тыс. рублей. Вместе с тем разрыв остается значительным по сравнению с другими странами.

Электричка до аэропорта

Институт «Иркутскжелдорпроект» приступил к разработке трассировки железнодорожных путей до места строительства нового аэропорта Иркутска в пади Ключевая. «Прорабатывается железнодорожная ветка с возможностью формирования кольцевого круга для организации пригородного железнодорожного сообщения», – пояснили власти. Предложены варианты трассировки и автомобильных дорог к новому аэропорту для обеспечения транспортной доступности.

Новый рекорд Попкова

Число жертв ангарского маньяка Михаила Попкова превысило 90, после того, как накануне его признали виновным еще в двух убийствах. Он совершил их в 2008 году, когда вернулся в Ангарск на личном автомобиле и остановился при въезде в город для авторемонта. Тут преступник встретил двух ранее незнакомых ему молодых женщин, с которыми вскоре расправился при помощи веревки. Приговоренному к пожизненному заключению Попкову назначили еще 10 лет лишения свободы.