Генерал-майор Майк Келлер, заместитель командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине, заявил, что окончание конфликта на Украине «пока не предвидится». Об этом пишет РБК со ссылкой на немецкое издание Welt.

По мнению генерала, текущий сценарий делает необходимой не поставку Западом отдельных образцов «чудо-оружия», а обеспечение постоянного потока ресурсов и создание надежных перспектив для Украины.

В Кремле ранее также заявляли, что выводы о скором завершении конфликта являются преждевременными. Российская сторона неоднократно подчеркивала необходимость учета реальной ситуации на земле при оценке перспектив урегулирования.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно возможности заключения сделки по урегулированию ситуации на Украине. Возвращаясь в Вашингтон из Флориды, американский лидер заявил, что переговоры продолжаются и продвигаются успешно, несмотря на существующие проблемы. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев напрасно откладывает урегулирование конфликта, назвав каждый день без мира «упущенным». «Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», – сказал он.