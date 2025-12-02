Лучший подарок к Новому году: один платёж избавляет от пеней за ЖКХ

«Иркутскэнергосбыт» запускает ежегодную акцию «В Новый год без долгов» для жителей Иркутской области, клиентов компании. Ее цель – помочь потребителям погасить задолженность и начать новый год с чистого листа, избавившись от накопленных пеней за электро- и теплоснабжение.

В рамках акции у клиентов есть два периода, чтобы полностью рассчитаться с долгами и получить списание пеней:

Оплатить задолженность по состоянию на 30 ноября 2025 года – необходимо успеть до 10 декабря 2025 года. Оплатить задолженность по состоянию на 31 декабря 2025 года – необходимо успеть до 10 января 2026 года.

Главное условие для участия в акции – подписка на получение квитанций на электронную почту. Это современный и экологичный способ, который позволяет получать документы вовремя, без потерь и с сохранением конфиденциальности персональных данных. Для этого в личном кабинете необходимо выбрать раздел «Счёт на email» или в Мобильном приложении раздел «Профиль – Настойка уведомлений – По электронной почте».

«Конец года – время подводить итоги и строить планы. Мы хотим, чтобы наши клиенты начинали новый год без груза прошлых долгов, — рассказывает Оксана Придиус, замдиректора по работе с бытовыми потребителями. — Акция «В Новый год без долгов» — поможет клиентам снять финансовую нагрузку в виде пеней и с оптимизмом смотреть в будущее. Но о платежной дисциплине забывать всё же не надо».

Как принять участие?

подключите получение квитанций на электронную почту в личном кабинете или мобильном приложении «Иркутскэнергосбыт»

полностью погасите задолженность за потребленную электроэнергию в указанные сроки.

Все начисленные пени будут списаны автоматически. Жителям Иркутской области не нужно писать для этого заявление или обращаться в офис.

Подробные условия размещены на официальном сайте в разделе Акции.