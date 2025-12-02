«Норникель» планирует продать золоторудный актив в Забайкалье

Горно-металлургическая компания «Норникель» планирует продать актив, связанный с добычей золота в Забайкальском крае. Речь идет о компании «Ширинское», владеющей лицензией на разведку и добычу полезных ископаемых на Быстринско-Ширинском месторождении рудного золота. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с планами компании.

Актив является непрофильным для «Норникеля», что и стало основной причиной планируемой продажи. Компания «Ширинское» принадлежит дочерней структуре «Норникеля» – ГРК «Быстринское», которая управляет Быстринским горно-обогатительным комбинатом.

В конце октября 2025 года ГРК «Быстринское» объявила тендер на выбор подрядчика для оказания услуг по сопровождению сделки по продаже одного из активов. Хотя в техническом задании конкретный актив не указан, в документе отмечается, что это общество, владеющее лицензией для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.

Геологические запасы золота Быстринско-Ширинского месторождения составляют 6,08 тонн, а прогнозные ресурсы оцениваются в 15 тонн. Лицензия на разработку месторождения действует до 31 мая 2029 года, что делает актив привлекательным для потенциальных покупателей.

Ранее крупные залежи титана, фосфора и железных руд открыли в Иркутской области. Жидойское месторождение в Иркутской области обладает запасами в 17,3 млн тонн титана, 6,3 млн тонн фосфора и 218,8 млн тонн железных руд. Этот объект стал одним из крупнейших, поставленных на баланс в текущем году. Ранее губернатор Игорь Кобзев предложил включить Иркутскую область в металло-кластер Сибири. В своем докладе он подчеркнул, что в регионе сосредоточены крупнейшие запасы уникального по качеству сырья. В Приангарье выявлено и оценено 11 крупных месторождений, наиболее крупные из них по запасам ниобия и тантала – Белозиминское, Большетагнинское и Зашихинское.