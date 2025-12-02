Эн+ Уголь вошла в десятку экологических лидеров горнодобывающей отрасли России

Компания Эн+ Уголь заняла шестое место в рэнкинге российских компаний нефтегазового и горнодобывающего комплекса, а также первое место среди предприятий угольной отрасли по итогам оценки экологической открытости в области сохранения биоразнообразия.

Результаты исследования были представлены российским природоохранным Фондом «Природа и люди». В анализ включена информация о деятельности компаний в сфере сохранения биоразнообразия с 2023 по2025 годы. Оценка проводилась среди 60 крупнейших добывающих компаний, ведущих свою деятельность в России.

Высокая позиция в рейтинге подтверждает приверженность Эн+ Уголь принципам устойчивого развития, ответственного природопользования и сохранения биоразнообразия. Компания реализует экологические мероприятия, направленные на минимизацию воздействия на окружающую среду и сохранение биоразнообразия в регионах своей деятельности. Вклад Эн+ Уголь в охрану природы включает в себя комплексную программу по сохранению биоразнообразия водных ресурсов, восстановление лесов, рекультивацию земель, нарушенных горными работами. Так только за последние три года Эн+ Уголь провела выпуск более 300 тыс. молоди рыб в водоемы Сибири и Забайкальского края, а объемы лесовосстановительных работ составили почти 1,4 млн высаженных молодых сосен. Также компания инвестирует в современные технологии и оборудование, позволяющие снизить воздействие на окружающую среду.

– Бережное отношение к природе – один из ключевых аспектов деятельности Эн+ Уголь. Компания стремится к тому, чтобы наши производственные процессы соответствовали самым высоким экологическим стандартам. Мы осознаем свою ответственность в области сохранения природных экосистем и продолжаем работу над улучшением соответствующих показателей, – Сергей Иванов, генеральный директор Эн+ Уголь.