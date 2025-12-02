Риэлторов обяжут подтверждать квалификацию

Правительство РФ поддержало законопроект, который вводит обязательные требования к риэлторам. Чтобы работать на рынке недвижимости, они должны подтвердить свою профессиональную квалификацию и не иметь судимостей по особо тяжким статьям.

Об этом рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью «Парламентской газете». По ее словам, законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

«Проблема в том, что объявить себя риелтором сейчас может любой, кто напечатает десять визиток», – цитирует Светлану Разворотневу издание.

Депутат подчеркивает, что законопроект не связан напрямую с резонансными возвратами проданных квартир – для этого предлагаются другие меры. В их числе, заморозка денег от продажи квартиры как минимум на неделю на счете продавца, страхование сделок и создание компенсационных фондов.

Кроме того, Светлана Разворотнева считает, что стоит установить дополнительные обязательные требования и для продавца. Например, подтверждать, что находится в здравом уме, твердой памяти, осознает, что делает. Также депутат предлагает вести обязательную видеорегистрацию сделок, создать какую-то систему обмена информацией между риелторами, банками и мобильными операторами.

Ранее депутат отмечала, что в действующем законодательстве нет четкого определения понятия «сделка под влиянием» и перечня признаков влияния мошенников. Из-за этого каждый суд вынужден принимать решения самостоятельно, основываясь на собственном понимании ситуации.