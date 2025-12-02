В Иркутской области зафиксировали рост ипотечных сделок

С января по октябрь 2025 года в Иркутской области было зарегистрировано 24,3 тыс. ипотечных сделок с недвижимостью. Об этом сообщили в региональной службе Росреестра.

С июля текущего года среднемесячное количество зарегистрированных ипотек составляет 3340 (3604 – в июле, 3429 – в августе, 3167 – в сентябре, 3161 – в октябре), что превышает аналогичный показатель прошлого года в 2842 сделки. За весь прошлый год зарегистрировано 34,1 тыс. ипотек.

«При покупке жилья в ипотеку в большинстве случаев жители региона используют электронные сервисы для подачи заявлений о государственной регистрации ипотеки», – сообщил руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.