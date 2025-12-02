ВТБ может направить на дивиденды до 50% от чистой прибыли за 2025 год

Группа ВТБ планирует выплатить дивиденды по итогам 2025 года, их размер может составить от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале, сообщил глава банка Андрей Костин в интервью агентству Reuters в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

«Заплатим. Не знаю, 50% либо чуть меньше, но будем платить», – сказал Костин. При этом банкир уточнил, что пока топ-менеджмент не рассчитал, сколько дивидендов заплатит ВТБ по итогам 2025 года.

«Высчитаем, сколько нам по капиталу надо, и не меньше четверти чистой прибыли заплатим. От четверти до половины будут дивиденды», – отметил Костин.

По его мнению, дивидендная доходность должна быть сопоставима с процентами по депозитам банков. «Рост акций сейчас ограничен геополитическими рисками. Рынок будет постоянно дергаться в зависимости от ежедневных новостей. Поэтому мы больше рассчитываем на повышение привлекательности акций с точки зрения дивидендной доходности», – сказал Костин.

Группа ВТБ по итогам 2025 года рассчитывает получить чистую прибыль на уровне около 500 млрд рублей.

Ранее первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов на открытии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» в Санкт-Петербурге заявлял, что ВТБ в настоящее время рассматривает выплату дивидендов за 2025 год, объем выплат будет определен в начале 2026 года.