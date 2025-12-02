Волонтеры Эн+ и РУСАЛ запустили «Новогодний марафон»

1 декабря стартовал традиционный «Новогодний марафон» – ежегодная акция корпоративных волонтёров компаний Эн+ и РУСАЛ. Она продлится до 21 декабря. В этом году к марафону присоединятся 230 команд из 28 городов ответственности компаний.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

В Иркутской области волонтеры проведут десятки мероприятий, помогут украсить социальные учреждения, изготовят новогодние подарки и организуют праздничные программы для детей и взрослых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Акция проходит в три этапа. В течение декабря волонтеры вместе с подопечными будут оформлять помещения, создавать праздничную атрибутику и подарки, готовить сценарии утренников, игр и поздравлений. Команды также смогут выполнить дополнительные «бонусные» задания – организовать доброе событие в городе или оказать адресную поддержку по запросам социальных служб.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Накануне старта марафона, волонтеры встретились в Иркутске, чтобы подготовиться к предстоящим мероприятиям. В неформальной обстановке они познакомились, определились с подшефными учреждениями и составили план декабрьских мероприятий. А в конце устроили новогодний своп – обменялись елочными игрушками и с новогодним настроением отправились совершать добрые дела.

С 2011 года участниками проекта стали более 23 тысяч волонтеров, которые провели более 6500 благотворительных мероприятий. «Новогодний марафон» традиционно завершает серию добрых инициатив сотрудников компаний Эн+ и РУСАЛ, объединяя волонтеров по всей стране вокруг идеи простых, но значимых дел.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Волонтеры помогают людям круглый год, но в декабре, когда близится Новый год, активность добрых дел становится особенно заметной – ведь это время, когда каждому хочется верить в чудеса и делиться теплом с теми, кто в этом нуждается.