Средние ставки по вкладам в крупнейших банках России продолжили рост в декабре

Согласно данным индекса Финуслуг, средние ставки по вкладам в первой двадцатке российских банков по объему розничного депозитного портфеля продолжили рост в первый день декабря.

С 21 ноября по 1 декабря средняя ставка по вкладам со сроком на три месяца выросла на 0,16 процентных пункта, достигнув 15,30% годовых.

Ставки по вкладам на полгода увеличились на 0,01 процентных пункта до 14,67% годовых, а по годовым депозитам выросли на 0,06 процентных пункта до 13,33% годовых. Средние ставки по вкладам на два и три года практически не изменились, достигнув 10,92% и 10,19% соответственно.

Минимальная ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 банках на 1 декабря 2025 года составила 13,70%, а максимальная достигла 17% годовых. Расчет производится для вкладов без специальных условий на сумму 100 тыс. рублей.

«На розничный рынок под конец года возвращается «время вкладчика». Банки улучшают условия в преддверии высокого декабрьского сезона», – отметил ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».