Правительство одобрило продажу объектов культурного наследия вместе с земельными участками

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства культуры России, позволяющую продавать объекты культурного наследия федерального значения одновременно с земельными участками. Сделки будут осуществляться через единый институт развития в жилищной сфере АО «Дом.РФ». Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.

Покупатель при этом берет на себя обязательства по проведению работ по восстановлению объекта культурного наследия. До завершения реставрационных работ сделки с полученным имуществом будут ограничены, а в случае невыполнения обязательств договор может быть расторгнут с взысканием неустойки и убытков.

Законопроект направлен на спасение ветхих и заброшенных памятников истории и культуры через привлечение частных инвестиций. Ограничения на сделки не будут распространяться на случаи передачи объекта в залог банку, предоставившему целевой кредит на восстановление, а также на переход права собственности по наследству.

Для освобождения от ограничений инвестор может предоставить независимую гарантию единому институту развития. Сумма гарантии будет устанавливаться исходя из сметной стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству изменить нормативы реставрации для привлечения бизнеса, а также скорректировать программу льготного кредитования проектов по сохранению культурного наследия, установив единую ставку не выше 9% годовых.