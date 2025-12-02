Россияне заработают 9,5 трлн рублей на вкладах в 2025 году

По прогнозам ВТБ, в следующем году портфель привлеченных средств вырастет на 11% и превысит 73 трлн рублей. Темп прироста по сравнению с нынешним годом (+14,5%) замедлится, однако по-прежнему будет выше инфляции. Только по итогам 2025 года российские вкладчики заработают на процентах 9,5 трлн рублей. Об этом в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Высокие ставки по накопительным продуктам сохраняются и остаются основным стимулом к размещению средств на вкладах и накопительных счетах. По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В следующем году рынок сбережений продолжит движение вверх, хотя и более умеренными темпами. По оценке ВТБ, темпы роста составят около 11%, однако, могут варьироваться в зависимости от интенсивности планов ЦБ по смягчению ДКП. Если инфляционное давление упадет, это отразится и на ключевой ставке, и на ставках по вкладам.

«Высокие ставки – мощный стимул, который обеспечил рынку сбережений рекордный рост за последние два года, и в следующем году он продолжится двузначными темпами. Доминирование сохранят краткосрочные депозиты. Один из ключевых трендов, который усилится в следующем году, развитие персонализации и персонализированных предложений», – прокомментировал Алексей Охорзин.

Напомним, что в 2025 году держателям вкладов предстоит уплата налога с процентов, полученных в 2024 году. Необлагаемый лимит в прошлом году составлял 210 тыс. рублей.