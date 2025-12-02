Производители готовой еды просят Госдуму не приравнивать их продукцию к кулинарии

Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды направила обращение председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой доработать законопроект «Справедливой России», предусматривающий введение запрета на приготовление такой продукции в торговых объектах, узнали «Ведомости».

В ассоциацию входят такие компании, как «X5 еда», «Яндекс лавка» и «Азбука вкуса».

В обращении производители выступают против приравнивания готовой еды к кулинарии. По их мнению, применение одинаковых регуляторных требований к обеим категориям лишает производителей и торговые сети возможности контролировать качество продукции без учета их специфики.

Производители ссылаются на ГОСТ, согласно которому кулинария производится и реализуется в объектах общественного питания. Этот стандарт, по их мнению, не должен автоматически распространяться на готовую еду, производимую в других условиях и по иным технологиям.

Напомним, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект, запрещающий приготовление и фасовку кулинарной продукции в магазинах. Документ также предусматривает ограничение торговой наценки в 15% и устанавливает новые правила расчетов с поставщиками из числа малого и среднего бизнеса.

Тренд на готовую еду пришел из Москвы в Иркутск с некоторым опозданием. При этом, торговые сети столкнулись с нехваткой производителей готовой еды. Именно поэтому «Слата» приняла решение развивать собственное производство. Об этом коммерческий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ирина Береснева рассказала Газете Дело летом прошлого года.