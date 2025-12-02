На трассе «Байкал» в Слюдянском районе вновь образовался затор

На федеральной дороге Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области вновь введено ограничение движения для грузовых транспортных средств. Причиной стали сложные погодные условия – выпадение 12 миллиметров снежных осадков и образование гололеда, которые сделали невозможным подъем большегрузов в гору.

В превентивных целях движение грузового транспорта ограничено на участке с 46 по 100 километр трассы. Для расчистки и подсыпки дорожного полотна задействована спецтехника дорожных служб, однако ее работа затруднена из-за плотного транспортного потока.

Для водителей, попавших в затор, организованы три подвижных пункта обогрева и питания. Протяженность участка скопления автотранспорта составляет около 19 километров, начиная с 166 километра трассы в сторону Республики Бурятия.

Ближайшие пункты обогрева, питания и АЗС опубликованы на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.

Напомним, что пробка образовалась и вчера. Движение было восстановлено днем 1 декабря. Заторы, в которых преимущественно участвовали грузовые автомобили, наблюдались на участке от поселка Култук в Иркутской области до поселка Выдрино в Республике Бурятия.