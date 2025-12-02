В Иркутске проведут выборочное обследование рабочей силы с 8 по 14 декабря

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области проведет выборочное обследование рабочей силы в Иркутске с 8 по 14 декабря 2025 года. В ходе опроса будет анкетировано более 200 жителей города старше 15 лет для получения актуальной информации о рынке труда.

Результаты обследования помогут получить данные о текущей ситуации с наличием рабочих мест, видах занятости населения и уровне безработицы в регионе. Также исследование позволит выявить существующие сложности при трудоустройстве и другие тенденции на региональном рынке труда.

«Вся информация будет храниться в тайне и использоваться в анонимной форме и обобщенном виде. Сведения требуются исключительно для анализа результатов», – отметили в Службе государственной статистики. Организаторы подчеркивают конфиденциальность собираемых данных.

При проведении обследования организовано взаимодействие с Главным управлением МВД России по Иркутской области. Все специалисты, проводящие опрос, будут иметь соответствующие удостоверения, которые граждане могут проверить при необходимости.