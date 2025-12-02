Опубликован фирменный стиль празднования Нового года в Иркутске

Администрация Иркутска опубликовала фирменный стиль для подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий в 2026 году. Разработанный дизайн предназначен для использования при оформлении улиц, площадей и общественных пространств в праздники.

Разработанный стиль может использоваться городскими организациями, учреждениями и партнерами при оформлении улиц, площадей, общественных пространств, а также для создания социальной наружной рекламы, сувенирной и полиграфической продукции.

Элементы и руководство по использованию доступны по ссылке.