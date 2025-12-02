Новости

Пробка на федеральной трассе «Байкал»
Многокилометровая пробка на Байкале рассосалась спустя несколько суток
10 тысяч машин попали в огромную пробку на Байкале
На трассе «Байкал» в Слюдянском районе вновь образовался затор
Праздники - с кешбэком 7% по картам Дальневосточного банка

Все ближе новогодние праздники - время подарков, новых нарядов, семейных ужинов, походов в кино и зимних путешествий. А сэкономить на праздничных покупках и расходах поможет Дальневосточный банк. Весь декабрь за покупки по картам* банка в выбранной категории начисляется повышенный кешбэк 7% и 1% - за все прочие покупки.

Категорию для получения повышенного кешбэка 7% нужно выбрать до конца ноября. Авиабилеты, товары для детей, кино, развлечения  и многое другое - выбирайте то, что вам действительно нужно.  

С полными условиями акции "Праздничный кешбэк" можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону Горячей линии Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).

 

*Дебетовая карта МИР CASH BACK, кредитная карта без процентов МИР "120 дней", карты в рамках зарплатных проектов (за исключением карт "Семейная команда").  

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2Vfnxx8Bqf7

