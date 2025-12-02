Вклад «Мультивалютный» Дальневосточного банка занял первое место в рейтинге лучших вкладов сервиса Выберу.ру

Вклад «Мультивалютный» Дальневосточного банка занял первое место в рейтинге лучших вкладов в долларах в ноябре 2025 года, сообщает сервис Выберу.ру.

При составлении рейтинга лучших долларовых вкладов учитывались не только значение процентной ставки, но и такие факторы, как срок, минимальная сумма вклада, условия начисления процентов, реальный денежный доход по вкладу и другие.

«Мультивалютный» вклад открывается в офисе Дальневосточного банка с рублевого счета. 70% средств зачисляется на вклад в рублях, 30% – в долларах США. Ставка по вкладу: 16% годовых в рублях и 10% годовых – в долларах. Выплата процентов по вкладу в рублях осуществляется на счет, с которого производилось первоначальное перечисление. Проценты, начисленные на часть вклада в долларах США, выплачиваются на отдельный текущий счет вкладчика, открытый в долларах США. После чего вкладчик может воспользоваться средствами на счетах в любое удобное время.

С полными условиями «Мультивалютного» вклада можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону Горячей линии для физических лиц: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).