В Дальневосточном банке – «Кибернеделя»!

Дальневосточный банк продлевает акционные условия для бизнеса на «Кибернеделю» с 1 по 7 декабря включительно. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей продолжают действовать специальные скидки и предложения:

- счет для бизнеса, эквайринг, бизнес-карта, регистрация УКЭП ФНС со скидкой до 100%;

- пакет переводов в пользу физических лиц со скидкой 50%;

- юридическая поддержка и страховые услуги для бизнеса со скидкой 35%.

«В рамках нашей уже традиционной акции «Кибернеделя» мы предлагаем выгодные условия обслуживания как для новых, так и для действующих клиентов банка. Заявки на услуги и сервисы со скидками до 100% необходимо оформить в дистанционных каналах: на сайте банка или в интернет-банке – в этом суть «Кибернедели», - отметили в пресс-службе АО «Дальневосточный банк».

С полными условиями акции «Кибернеделя» можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону Центра поддержки бизнеса Дальневосточного банка: 8 800 250-75-85 (звонок по России бесплатный).