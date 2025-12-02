В Госдуме нашли выход из конфликта маркетплейсов с банками

В комитете Госдумы по экономической политике предложили интересный вариант решения проблемы спора между маркетплейсами и банками по вопросу имеющейся, с точки зрения банков, дискриминации покупателей на маркетплейсах, когда на дополнительную скидку к цене может рассчитывать только покупатель, оплачивающий покупки картой этого маркетплейса.
Предложенный Госдумой компромисс заключается в том, что маркетплейсам предлагается допустить на коммерческой основе к своей платформе другие, независимые от маркетплейсов, коммерческие банки на платной основе, которые смогут предоставлять своим клиентам скидки и другие рекламные акции, если клиент оплачивает покупки картой соответствующего банка.
Читайте также:
«Маркетплейсам эта инициатива наверняка понравится, учитывая, что «Яндекс Маркет» уже внедрил на своей платформе возможность для клиентов платить картами любых банков. Как сообщают СМИ, такую опцию в ближайшее время планирует ввести Ozon. На наш взгляд, подобное обсуждение в Госдуме только доказывает, что возникшие сложности государство и различные сегменты экономики могут решать за столом переговоров и взаимовыгодно, учитывая интересы каждой из сторон, и, прежде всего, интересы покупателей», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
Эксперты полагают, что покупатели маркетплейсов в наибольшей степени выиграют, если смогут покупать товары со скидами и при этом самостоятельно выбирать, картой какого банка оплатить покупку, не теряя скидки.
Акции МКПАО «Озон», вероятно, на фоне этих дискуссий выросли на Мосбирже на 1,4%, показав динамику лучше рынка.