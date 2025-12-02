В Госдуме нашли выход из конфликта маркетплейсов с банками

В комитете Госдумы по экономической политике предложили интересный вариант решения проблемы спора между маркетплейсами и банками по вопросу имеющейся, с точки зрения банков, дискриминации покупателей на маркетплейсах, когда на дополнительную скидку к цене может рассчитывать только покупатель, оплачивающий покупки картой этого маркетплейса.

Предложенный Госдумой компромисс заключается в том, что маркетплейсам предлагается допустить на коммерческой основе к своей платформе другие, независимые от маркетплейсов, коммерческие банки на платной основе, которые смогут предоставлять своим клиентам скидки и другие рекламные акции, если клиент оплачивает покупки картой соответствующего банка.

«Маркетплейсам эта инициатива наверняка понравится, учитывая, что «Яндекс Маркет» уже внедрил на своей платформе возможность для клиентов платить картами любых банков. Как сообщают СМИ, такую опцию в ближайшее время планирует ввести Ozon. На наш взгляд, подобное обсуждение в Госдуме только доказывает, что возникшие сложности государство и различные сегменты экономики могут решать за столом переговоров и взаимовыгодно, учитывая интересы каждой из сторон, и, прежде всего, интересы покупателей», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Эксперты полагают, что покупатели маркетплейсов в наибольшей степени выиграют, если смогут покупать товары со скидами и при этом самостоятельно выбирать, картой какого банка оплатить покупку, не теряя скидки.

Акции МКПАО «Озон», вероятно, на фоне этих дискуссий выросли на Мосбирже на 1,4%, показав динамику лучше рынка.