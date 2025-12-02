Инвесторы выбирают облигации вместо акций

Рекордный объем торгов на рынке облигаций Мосбиржи показывает резкий сдвиг интереса инвесторов в сторону долгового рынка. В ноябре операции по облигациям достигли почти 4,6 трлн руб., что стало максимумом за два года. Рост на 18,6% к октябрю связан с высокими ставками, сохранением премий по корпоративным выпускам и активным размещением госдолга.

«Доходности ОФЗ остаются привлекательными на фоне высокой ключевой ставки в 16,5% годовых и ожиданий ее снижения в декабре и первом квартале 2026 г., поэтому широкий спрос на долговые бумаги выглядит логично», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

На этом фоне акции просели по оборотам почти на четверть. Совокупный объем сделок с акциями, расписками и паями ПИФов упал до 2,28 трлн руб., минимального уровня с февраля. Рынок реагирует на слабую динамику индекса Мосбиржи, осторожную оценку корпоративных перспектив и фиксацию прибыли после роста осени. Частные инвесторы переводят средства в более предсказуемые инструменты с купонным доходом, что усиливает приток ликвидности в облигации.

Фондовый рынок в целом сохранил обороты на уровне октября, они составили 6,88 трлн руб. Рост долгового сегмента компенсировал падение активности в акциях. Параллельно СПБ Биржа сообщила о 31-кратном росте оборота по российским бумагам за год до 144,9 млрд руб., но месячная динамика ухудшилась почти на 15%.

«Это подтверждает снижение краткосрочного интереса к акциям на фоне высокой доходности в долговом сегменте. В ближайшие месяцы спрос на облигации сохранится, пока купонные доходности обеспечивают премию к инфляции и депозитам. Если Банк России продолжит снижение ставки в декабре, активность может частично вернуться в акции, но до конца зимы долговой рынок останется главным магнитом для ликвидности», – заключает эксперт.