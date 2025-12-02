ВТБ: В следующем году объем международных переводов удвоится

По прогнозам ВТБ, в 2026 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка увеличится вдвое. Основой для такого роста станет расширение числа направлений для мгновенных переводов и доступных сервисов, рассказал в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

«Сегодня созданы все инструменты, которые способствуют возвращению капиталов в страну. Особый фокус уделяют развитию трансграничных переводов и расчетов для россиян с Китаем. Прогноз по удвоению объемов в 2026 году – это амбициозная, но абсолютно достижимая цель, основанная на текущих темпах и наших планах по масштабированию международных расчетов для россиян», – отметил Алексей Охорзин.

Текущая динамика отражает демонстрирует возможность роста рынка: за 11 месяцев 2025 года розничные клиенты ВТБ совершили более 9 млн трансграничных переводов в зарубежные страны, это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем таких операций вырос в 5,5 раз.

Основные цели переводов – помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также перевод денег на свой зарубежный счет для путешествий и пополнения кошельков.

Чаще всего пользователи совершают транзакции в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Казахстан. Средний чек одной транзакции составляет 26 тыс. рублей, каждый клиент совершает 3 операции в месяц. Для переводов доступны 150 стран мира.