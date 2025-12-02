Freedom Finance: Отмена ограничений на расчёты физлиц за рубежом может вызвать краткосрочный всплеск спроса на валюту

Россиянам могут официально разрешить расплачиваться наличной валютой и наличными рублями за покупки товаров и услуг за границей для личных нужд. Такие поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» подготовил Минфин РФ, и это связано с тем, что действующая редакция закона запрещает россиянам-физлицам расчёты с нерезидентами без использования счетов, открытых физлицом в российских или зарубежных банках, попросту говоря – расчёты и платежи наличными.

Однако в настоящее время осуществлять платежи за границей в безналичной форме для россиян проблематично, включая покупки в зарубежных интернет-магазинах, поскольку карты международных платёжных систем у россиян за рубежом не действуют из-за санкций, а карты российской платёжной системы НСПК («Мир») не принимают почти нигде, за исключением нескольких стран ближнего зарубежья и ещё нескольких дружественных РФ стран дальнего зарубежья.

«Теперь назрела необходимость в корректировке такого закона, так как россияне за рубежом, если не имеют открытых счетов в зарубежных банках, теперь вынуждены расплачиваться преимущественно наличными деньгами. Напомним, что в октябре спрос россиян на иностранную наличную валюту рекордно вырос. Так, по данным ЦБ РФ, россияне приобрели в октябре наличной валюты на сумму в 158,6 млрд руб., что стало рекордом с мая 2024 года», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Спрос на валюту неустойчив, в сентябре, например, он падал, а в 4 квартале текущего года может вырасти в связи с сезонным фактором – от традиции перед Новым годом класть деньги в банк, в том числе – на валютный вклад, до накоплений валюты перед поездкой за рубеж, где придётся расплачиваться в наличной форме, поскольку иные возможности для россиян очень ограничены.

«Мы не ожидаем, что отмена этого ограничения вызовет ажиотажный спрос на валюту, хотя в первые месяцы после принятия предложенных Минфином поправок в закон краткосрочный всплеск интереса к приобретению наличной валюты возможен. Рубль сегодня торгуется смешанно, немного дешевея по отношению к евро, но подрастая по отношению к доллару и юаню», – заключает эксперт.