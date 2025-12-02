Freedom Finance: Средние процентные ставки по вкладам в 2026 году могут упасть до 11-13% годовых

По прогнозам ВТБ, в 2026 году рынок сбережений в России вырастет примерно на 11% по сравнению с 2025 годом и превысит 73 трлн руб. Темпы роста рынка сбережений в следующем году окажутся, как прогнозируют в кредитной организации, ниже ожидаемых темпов роста этого рынка в текущем году (прогноз роста на 2025 год составляет 14,5%), но, тем не менее, превысят прогнозируемые темпы инфляции. Об этом сообщила Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Замедление прироста сбережений в банках, по мнению экспертов, в следующем году будет закономерным на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки ЦБ РФ и, соответственно, ожидаемого снижения банковских процентов по вкладам.

«Мы считаем, что даже на фоне снижения ключевой ставки и инфляции рынок банковских вкладов в 2026 году всё равно будет расти двузначными темпами, поскольку ключевая ставка ЦБ РФ, по нашему прогнозу, останется двузначной вплоть до 4 квартала 2026 года», – говорит Наталья Мильчакова.

Однако при снижении темпов годовой инфляции до 4-5% в 2026 году аналитики не исключают, что ключевая ставка в 4 квартале 2026 года может упасть ниже 10%, и это значит, что средняя величина процентных ставок по вкладам в 20 крупнейших банках может в конце следующего года упасть до однозначной цифры. Новогодние рекламные акции банков к концу следующего года могут в принципе приостановить тенденцию к снижению процентных ставок по вкладам до однозначного уровня, но в целом этот тренд при снижении инфляции изменить не удастся.

«В 2027 году максимальные процентные ставки по вкладам в крупнейших банках не превысят 9% годовых. В то же время можно ожидать, что в 2026 году средние процентные ставки по вкладам будут находиться на уровне 11-13% годовых, учитывая возможный краткосрочный скачок инфляции вверх в 1 квартале 2026 года и возможную паузу в начале 2026 года в снижении ключевой ставки ЦБ РФ. По нашим ожиданиям, рынок банковских вкладов в России в 2026 году вырастет примерно на 10-13% по сравнению с текущим 2025 годом», – заключает аналитик.