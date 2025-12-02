«Черный» бизнес наружной рекламы в Иркутске удалось вывести из тени

Нелегальный бизнес наружной рекламы, который был таковым в Иркутске еще в 2019 году, удалось вывести из тени. В настоящее время билборды в городе, в том числе цифровые, размещаются на законных основаниях. Об этом корреспонденту SIA.RU во время пресс-конференции рассказал руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по региону Александр Кулиш.

«В 2019 году было практически 100% нелегальной наружной рекламы. Не проводилась процедура торгов, не проводились в установленном порядке заключения договоров и выдачи разрешений на установку и размещение наружной рекламы в городе Иркутске. После были обращения, заявления, разбирательства. Мы рассмотрели жалобы, приняли меры, выдали предписания. Удалось утвердить новую схему размещения наружной рекламы», – отметил Александр Кулиш, добавив, что указанные действия позволили легализовать бизнес.

Кроме того, на улучшение ситуации повлияло и сокращение наружной рекламы в городе: баннеров со статичным изображением стало значительно меньше – их в значительной степени заменили диджитал-билборды.

«Администрация Иркутска провела торги на 88 светодиодных экранов. По этой закупке к нам поступала жалоба, после чего мы обязали власти раздробить лот», – пояснил руководитель ФАС, уточнив, что мэрия хотела найти одного исполнителя на проведение соответствующей закупки, что ограничивало конкуренцию. После вмешательства службы провели около 5-6 закупок – это позволило и приобрести экраны, и сэкономить средства города.

По информации ФАС, в настоящее время значительных нарушений в части размещения наружной рекламы без разрешения не фиксируется: за этот год было выдано лишь около двух заявлений и предупреждений по соответствующим фактам.