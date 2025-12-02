Число недобросовестных поставщиков в Приангарье растет в геометрической прогрессии

Существенный рост поставщиков, которых внесли в реестр недобросовестных, зафиксировали в Иркутской области в 2025 году. О конкретных цифрах и причинах увеличения SIA.RU во время пресс-конференции рассказали представители Управления Федеральной антимонопольной службы по региону.

«За прошедший период 2025 года иркутским УФАС рассмотрено 424 жалобы, проведено 116 внеплановых проверочных мероприятий, рассмотрено 441 обращение о включении информации о недобросовестных поставщиках в реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей. По итогам 2025 года у нас на текущий момент включено 223 организации в соответствующий реестр сроком на 2 года», – рассказала заместитель начальника отдела контроля закупок УФАС Кристина Дресвянская, пояснив SIA.RU, что в 2023 году было включено 45 лиц, за 2024 – около 100 лиц.

Как отметил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по региону Александр Кулиш, рост в значительной степени связан с текущей экономической ситуацией. «Это вообще проблема экономической ситуации в стране. Многие подрядчики, поставщики переоценивают свои возможности, не могут в итоге надлежащим образом выполнить обязательства, что приводит к соответствующим последствиям», – отметил Кулиш.

В РНП могут включить в случае уклонения от заключения контракта или существенного нарушения условий договора. Попадание в реестр недобросовестных поставщиков влечет за собой негативное последствие в виде лишения возможности в течение двух лет участвовать в государственных закупках.

Вместе с тем отмечается и другая тенденция – сокращение обращений от так называемых «киллеров госзаказа» или профессиональных жалобщиков, то есть физических или юридических лиц, которые подают жалобы в антимонопольные органы не для отстаивания своей правоты и интересов, а для затягивания закупки или ее срыва. «Сейчас большое количество жалоб подают только те заявители, чьи права действительно нарушены», – сообщила Дресвянская.