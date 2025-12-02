10 тысяч машин попали в огромную пробку на Байкале

Пробка, протяженность которой составляет десятки километров, образовалась на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области. Сложная дорожная обстановка здесь наблюдается уже несколько суток подряд. В огромный затор попали порядка 10 тысяч машин.

Скриншот из видео МВД РФ

«Была озвучена и цифра скопившихся на трассе автомобилей в Слюдянском районе – около 10 тысяч грузовиков и легковушек. А это как минимум столько же людей, застрявших на дороге», – сообщил глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский.

Затор образовался на фоне непогоды: дорожная служба не смогла вовремя справиться со снегопадом. Также на образование пробки повлияли нарушения ПДД водителями большегрузов. Колонны автомобилей наблюдаются с 100-го километра по 184-й.

Для помощи людям развернуты пункты обогрева и питания, подготовлен запас питьевой воды и продуктов. С предпринимателями и жителями города проведены переговоры о задействовании квадроциклов для оперативного перемещения по трассе необходимых служб, в том числе правоохранительных органов: все они работают круглосуточно.

Несмотря на позитивную динамику и постепенное улучшение обстановки, жителям региона и дальнобойщикам в ближайшее время рекомендуют не ехать через район затора.