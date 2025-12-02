Перевозчики в Иркутске массово повышают стоимость проезда до 50 рублей

В Иркутске коммерческие перевозчики снова повышают стоимость проезда в общественном транспорте: на этот раз до 50 рублей. Накануне об этом мэрию информировали предприниматели, обслуживающие шесть маршрутов.

С 25 декабря такой тариф будет на маршрутах:

№ 5к «м/р Солнечный (Сибэкспоцентр) – Ц. Рынок – м/р Солнечный (Сибэкспоцентр)»;

№ 9 «Ц.Рынок – с. Дубинина»;

№ 11к «Бульвар Постышева – Ц. Рынок»;

№ 17 «м/р Солнечный (ЖК Море солнца) – Ц. Рынок»;

№ 23 «Ц.Рынок – Реабилитационный центр»;

№ 49 «м/р Топкинский – Автовокзал – Ц. Рынок – Ж.Д. Вокзал – Автовокзал – м/р Топкинский».

Ранее сообщалось о повышении с этой же даты до 50 рублей проезда по маршрутам № 81 «Центральный рынок – Китай город»» и № 83 «м/р Радужный – Ц.Рынок».