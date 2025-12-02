Трубы перемерзли в Усть-Куте из-за холодов: без воды остался целый микрорайон

На фоне низких температур в Иркутской области в ряде населенных пунктов наблюдаются аварийные ситуации. В частности, в городе Усть-Куте перемерз водовод, в результате чего целый микрорайон остался без холодной воды.

«В Усть-Куте погода стала причиной перемерзания участка водовода, что оставило без холодного водоснабжения жителей микрорайона Мостоотряд. Ситуация остается напряженной. За прошедший день водовод замерзал дважды на разных участках», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

Он пояснил, что сейчас аварийная бригада проводит работы по его отогреву. Организован подвоз питьевой воды жителям.