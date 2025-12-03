Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 декабря: 10 556,8301 руб/1 г золота и 143,1800/1 г серебра ЦБ РФ с 3 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 556,8301 руб.

1 грамм серебра - 143,1800 руб.

1 грамм платины - 4 176,5601 руб.

1 грамм палладия - 3 641,1001 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 86,7597 р. (0,83%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,5000 р. (6,31%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 79,5200 р. (1,94%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,7101 р. (0,66%) . dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное



Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес







