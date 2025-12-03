Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 декабря: 10 556,8301 руб/1 г золота и 143,1800/1 г серебра

ЦБ РФ с 3 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 556,8301 руб.
  • 1 грамм серебра - 143,1800 руб.
  • 1 грамм платины - 4 176,5601 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 641,1001 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 86,7597 р. (0,83%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,5000 р. (6,31%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 79,5200 р. (1,94%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,7101 р. (0,66%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес