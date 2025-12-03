Новости

Россия и США не договорились о компромиссном мирном плане по Украине

Россия и США пока не смогли найти компромисс по территориальному вопросу в рамках американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков после переговоров Владимира Путина со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, пишет РБК.

«Компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более менее приемлемыми. Но их нужно обсуждать», – сказал Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что территориальный вопрос остается наиболее важным для российской стороны в переговорном процессе.

Помощник российского президента не уточнил, о каких именно территориальных предложениях шла речь на переговорах. По его словам, конкретные формулировки мирного плана США на встрече не обсуждались, участники говорили преимущественно о сути предложений.

Ушаков отметил, что Россия «с чем-то готова согласиться», но есть и моменты, которые «вызвали критику» со стороны российской делегации. Несмотря на отсутствие компромисса, помощник президента назвал состоявшуюся дискуссию полезной и конструктивной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев напрасно откладывает урегулирование конфликта, назвав каждый день без мира «упущенным». «Однозначным является одно: каждый день для Зеленского и для киевского режима – это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», – сказал он.


