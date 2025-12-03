Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что российская армия не обладает достаточными возможностями для военной победы над Европой. Такое заявление было сделано на условиях анонимности в ходе брифинга в Брюсселе в ответ на слова президента России Владимира Путина о готовности дать отпор в случае, если Европа «захочет воевать и начнет». Об этом пишет РБК со ссылкой на Би-би-си.

По словам представителя альянса, НАТО «едино как никогда» в вопросе защиты своих союзников. Он также напомнил о статье 5 Устава НАТО, предусматривающей принцип коллективной обороны в случае нападения на любого из членов организации.

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что у Москвы нет планов нападения на европейские страны, однако Россия готова дать отпор в случае, если ее атакуют. Эти заявления стали предметом обсуждения в западных политических и военных кругах.

Представитель Североатлантического альянса также отметил, что, по его оценке, у России нет достаточного количества войск или возможностей для достижения военной победы в традиционном понимании. Такая оценка была дана в контексте обсуждения текущего баланса сил в Европе.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией. «Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента. Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего война между Европой и Россией станет возможной в 2030 году», – заявил Сийярто.