Россия не готова идти на компромисс по трем ключевым условиям в рамках мирного плана США по урегулированию ситуации на Украине. Эти условия включают контроль над Донбассом, сокращение численности Вооруженных сил Украины и территориальное признание новых регионов со стороны Европы и США, сообщает РБК со ссылкой на зарубежное издание NBC.
«Есть три столпа, по которым мы не пойдем на компромисс», – заявил российский чиновник, осведомленный с ходом переговоров. По его словам, Москва готова проявить гибкость по некоторым второстепенным вопросам, таким как использование замороженных в Европе российских активов.
Согласно первоначальному плану американского лидера Дональда Трампа из 28 пунктов, предполагалось использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Около трети этих средств, или 100 миллиардов долларов, должны были быть инвестированы в восстановительные усилия. Было ли это положение сохранено в обновленной версии плана после переговоров в Женеве и Флориде, остается неизвестным.
Ранее высокопоставленный представитель НАТО заявил, что российская армия не обладает достаточными возможностями для военной победы над Европой. Такое заявление было сделано на условиях анонимности в ходе брифинга в Брюсселе в ответ на слова президента России Владимира Путина о готовности дать отпор в случае, если Европа «захочет воевать и начнет».