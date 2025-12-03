Если Европа захочет с нами воевать, мы готовы прямо сейчас – Путин: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: делегация США после встречи президентом РФ не поехала на Украину, Путин заявил о готовности прямо сейчас воевать при соответствующем желании Европы, озвучены итоги российско-американских переговоров, а в Иркутской области рассосалась многокилометровая пробка на Байкале. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Мимо Киева

Американская делегация после встречи в Кремле решила отправиться обратно в США, а не в Киев. «Насколько я знаю, американские коллеги сейчас поехали в посольство, затем поедут в Вашингтон, домой. Уиткофф и Кушнер нам пообещали, что не поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой в родной Вашингтон», – рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам переговоров в Кремле, которые длились пять часов. Они состоялись при участии президента РФ Владимира Путина.

Готовность к войне

Россия не намерена воевать с Европой, но готова к этому уже сейчас, заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас», – сказал Путин. Прежде представитель Европы сообщил, что ЕС готовится к войне в Россией, которая, по его подсчетам, может начаться в 2030 году.

Итоги переговоров

Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил итоги российско-американских переговоров, которые были посвящены мирному плану. Основные – компромисс по территориям не был найден, Россия получила четыре документа по миру, стороны обсуждали экономическое сотрудничество стран и решили не раскрывать суть переговоров, которые прошли в закрытом режиме.

Пробка рассосалась

Огромная пробка наблюдалась несколько дней подряд на федеральной трассе «Байкал» в Иркутской области. Минувшей ночью на дороге работали семь экипажей дорожно-патрульной службы и руководство регионального управления Госавтоинспекции, в результате чего с затором и его последствиями удалось справиться. Специалисты организовывали реверсивное движение в местах поломки транспорта, привлекали тягачи для буксировки вышедших из строя автомобилей, будили уснувших водителей. С помощью радиоэфира сотрудники информировали дальнобойщиков о дорожной обстановке. Сейчас движение нормализовано.

Рост недобросовестных поставщиков

В Иркутской области зафиксировали рост недобросовестных поставщиков, которые попали в соответствующий реестр. По итогам 2025 года в него включили 223 организации, для сравнения в 2023 году было включено 45, за 2024 – около 100. Рост в значительной степени связан с текущей экономической ситуацией. «Это вообще проблема экономической ситуации в стране. Многие подрядчики, поставщики переоценивают свои возможности, не могут в итоге надлежащим образом выполнить обязательства, что приводит к соответствующим последствиям», – отметил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по региону Александр Кулиш.