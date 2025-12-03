Орешкин предложил учитывать криптовалюты в платежном балансе России

Заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин выступил с предложением учитывать операции с криптовалютами в платежном балансе страны. Его заявление с форума ВТБ «Россия зовет!» передают «Ведомости».

«Получаемые за счет майнинга «огромные суммы» являются скрытым экспортом, потому что за цифровые валюты можно оплатить импорт», – отметил Максим Орешкин. Он подчеркнул, что такие расчеты происходят вне стандартных каналов и нигде не фиксируются, хотя существенно влияют на валютный рынок.

По словам Орешкина, в прошлом году в России появилась новая статья экспорта, которую экономисты пока не оценивают в полной мере. Учет криптовалютных операций в платежном балансе позволит более точно отражать реальные объемы внешнеэкономической деятельности.

Ранее эксперты назвали самые популярные у россиян средства накопления. Криптовалюта оказалась на четвертом месте, обогнав ПИФы, недвижимость и страхование.